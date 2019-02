imago stock&people/Schwarz Audio: Inforadio | 01.02.2019 | Anke Michel | Bild: imago stock&people/Schwarz

54-Jähriger festgenommen - Erneut Polizist in Berlin bei Kontrolle angefahren

01.02.19 | 12:30 Uhr

In Berlin ist erneut eine Verkehrskontrolle eskaliert: Ein Autofahrer in Tempelhof gab Gas und verletzte den Beamten am Bein. Weil der Polizist auf die Reifen schoss, kam der Mann nicht weit und konnte festgenommen werden. Möglicherweise ist er psychisch gestört.

In Berlin ist erneut ein Polizeibeamter bei einer Kontrolle von einem Autofahrer angefahren worden. Zivilpolizisten war in der Nacht zum Freitag gegen 01.00 Uhr ein VW aufgefallen, der mit geöffneten Türen auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Tempelhof stand. Aus dem Inneren des Wagens drang laute Musik.

Gezielte Schüsse auf Reifen

Als die Beamten den Autofahrer kontrollieren wollten, schlug dieser die Türen zu und startete den Motor. Anschließend fuhr er los, beschädigte dabei ein anderes Auto und fuhr den kontrollierenden Beamten zweimal an. Der Polizist gab daraufhin gezielte Schüsse auf die Reifen ab. Kurze Zeit später wurde der Wagen mit einem beschädigten Reifen auf einem Parkplatz entdeckt. Der 54-jährige Fahrer konnte festgenommen werden. Der Mann kam zunächst zwecks Blutentnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung in eine Gefangenensammelstelle. Zudem ordnete eine Richterin die Vorstellung des in Brandenburg polizeibekannten Mannes zur Unterbringung in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses an. Der am Bein verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht.

