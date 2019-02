Nach einem Handgemenge zwischen zwei Autofahrern in Berlin-Reinickendorf ist einer der beiden Männer bei einem Fluchtversuch ungebremst auf eine Polizistin zugefahren. Die Frau habe einen Zusammenstoß am Dienstagnachmittag nur durch einen Sprung zur Seite verhindern können, teilte die Polizei mit. Wie eine Behördensprecherin sagte, kehrte der 30 Jahre alte Autofahrer danach zum Ort des Geschehens zurück. Die Ermittlungen dauern an.