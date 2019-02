Am 14. Februar herrschte im Berliner Tierpark große Aufregung: Die Kapuzineraffen Obi (17) und Philippa (6) sind aus der frisch umgebauten Außenanlage entwischt. Elf Tage später sind beide wieder zurück im Affenhaus - wie der Tierpark am Montag erleichtert mitteilte.

Philippa konnte bereits am Samstag in unmittelbarer Nähe des Affenhauses gefangen werden. Obi wurde am Wochenende mehrmals in der erweiterten Nachbarschaft des Tierparks gesichtet, verschwand jedoch immer wieder blitzartig. Am Montagvormittag gelang es einem Tierparkteam, auch die zweite Affen-Dame am S-Bahnhof Biesdorf einzufangen.



Beide sind nach ihrem Ausflug bei teils eisigen Temperaturen noch etwas erschöpft, bekamen Antibiotika verabreicht und werden jetzt mit Vitaminpräparaten aufgepäppelt, hieß es vom Tierpark. Die Zaun-Konstruktion der Außenanlage soll noch einmal gründlich überarbeitet werden.