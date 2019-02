Zwei Menschen sind am Wochenende nach Verkehrsunfällen in Berlin ums Leben gekommen. Am Freitag erfasste ein Lastwagen beim Abbiegen eine 83 Jahre alte Fußgängerin in Berlin-Moabit an der Kreuzung Turmstraße und Stromstraße. Laut Darstellung der Polizei hatten der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer und die Frau beide Grün. Die Fußgängerin wurde schwer an Kopf und Beinen verletzt und kam ins Krankenhaus. Dort erlag sie kurz darauf den Folgen ihrer Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen den Lkw-Fahrer.

Am Samstagnachmittag starb ein 88-jähriger Berliner, nachdem er am 19. Januar auf der Märkischen Allee in Marzahn angefahren worden war. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte der 88-jährige Fußgänger nicht auf den Verkehr geachtet und wurde frontal von einem Auto erfasst. Er war mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf in eine Klinik eingeliefert worden.

Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg kamen in Berlin im vergangenen Jahr zwischen Januar und November bei etwas mehr als 2.000 Zusammenstößen zwischen Fahrzeugen und Fußgängern 14 Menschen ums Leben.