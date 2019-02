Bei einem Autounfall in Berlin-Wittenau sind am Mittwoch drei Männer verletzt worden, einer davon schwer. Ihr Auto war an der Kreuzung Eichborndamm und Am Nordgraben ins Schleudern geraten und gegen einen Ampelmast geprallt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das Auto wurde so stark beschädigt, dass die Feuerwehr eine Person mit einer Hydraulikpresse befreien musste. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.