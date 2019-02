Die Softwareschmiede aus Berlin-Mitte hat zusammen mit anderen Partnern ein neuartiges Hilfsmittel für die Feuerwehr entwickelt: Eine Drohne zur Brandaufklärung. In Zukunft soll die Leitzentrale der Feuerwehr nach einem Notruf nicht mehr auf gut Glück ihre Löschzüge ins Verkehrschaos der Großstadt schicken, sondern einfach die Drohne schicken. "Die Drohne wird autonom hinfliegen, über die GPS-Daten des Brandherdes. Sie wird in der Luft bleiben und die Bilder von dem Brand in die Leitzentrale übertragen, wo der Einsatzleiter das Lagebild erstellen und die Einsatzkräfte koordinieren kann."

Das Ziel: Die Feuerwehrleute sollen in richtiger Stärke ausrücken und noch auf dem Weg zum Brand wichtige Informationen bekommen, bevor der erste Löschwasserschlauch ausgerollt ist. Nur wenige Minuten würde die Drohne für den Anflug brauchen - der Livestream der Videobilder sogar nur wenige Millisekunden, dank 5G-Technologie. Möglich macht es eine spezielle Funkzelle am Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik am Einsteinufer.

Drohnen als Helfer in Extremsituationen: Auf dem Mobile World Congress in Barcelona findet man sie in diesen Tagen in fast jeder Messehalle. Sie können mit Sensoren Brandherde entdecken, Schäden in Erdbebengebieten filmen, verlorene Menschen in dichten Wäldern aufspüren, Großveranstaltungen überwachen oder Pakete mit medizinischer Ausrüstung transportieren.