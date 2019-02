Betrunkener Berlin-Tourist in Polizeigewahrsam wiederbelebt

Randale in der Zelle

Ein betrunkener und unter weiteren Drogen stehender Tourist musste am Sonntag auf der Polizeiwache in Berlin-Spandau wiederbelebt werden. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, weil der 31-Jährige gegen zwei Uhr über die Joachimsthaler Straße in Wilmersdorf torkelte und laut der Polizei Gefahr lief, überfahren zu werden.

Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, habe sich der Berlin-Besucher gegenüber den Beamten nicht mehr artikulieren können. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten neben Ausweispapieren Hinweise darauf, dass er in einem Hotel wohnte. "Zu seinem Schutz und zur Erhaltung seiner Gesundheit", sei entschieden worden, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, teilte der Sprecher mit.