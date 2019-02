Erneut Polizist in Berlin bei Kontrolle angefahren

In Berlin ist erneut eine Verkehrskontrolle eskaliert: Ein Autofahrer in Tempelhof gab Gas und verletzte den Beamten am Bein. Weil der Polizist auf die Reifen schoss, kam der Mann nicht weit und konnte festgenommen werden. Möglicherweise ist er psychisch gestört.