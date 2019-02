Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zum Freitag bei einem Wohnungsbrand in Steglitz Menschen und Tiere aus dem Haus gerettet. Wie ein Sprecher rbb|24 am Freitagmorgen erklärte, brachten die Feuerwehrleute drei Personen, einen Hund und eine Katze in Sicherheit. Laut des Sprechers waren es die Mieterin der brennenden Wohnung und zwei Mieter einer anderen Wohnung. Niemand wurde verletzt.

Nach jetzigem Stand brach das Feuer in einer Wohnung im ersten Stock eines viergeschossigen Wohn-und Geschäftsgebäudes aus. Warum die Möbel in der Wohnung in Flammen aufgingen, wissen Polizei und Feuerwehr noch nicht. Die Feuerwehr schickte gegen 2.30 Uhr 30 Helfer an den Brandort. Gegen 3.15 Uhr war das Feuer gelöscht.