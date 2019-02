Feuerwehr-Großeinsatz in Berlin-Friedrichshain

Die Berliner Feuerwehr hat am Montagabend sechs Menschen aus einem brennenden Hotelzimmer im Ortsteil Friedrichshain gerettet. Zwei von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, mussten Hotelgäste aus insgesamt 115 Zimmern in Sicherheit gebracht werden.