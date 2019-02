Bei der Berliner S-Bahn gibt es seit Montagvormittag Behinderungen auf der Linie S2. Zwischen Karow (Pankow) und Zepernick (Barnim) ist der Zugverkehr unterbrochen, weil am S-Bahnhof Karow ein stromführendes Kabel einer provisorischen Kabelbrücke in Brand geraten ist. Das Feuer ist nach Angaben der Berliner Feuerwehr inzwischen gelöscht. Zunächst hatte es geheißen, es brenne die Böschung am Bahndamm.

Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, handelte es sich jedoch um ein Starkstromkabel, das gegen 11 Uhr auf einer Länge von ungefähr 25 Metern am Ende des Bahnsteigs in Flammen aufgegangen war. Es gab starke Rauchentwicklung.