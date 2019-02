Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tantow in der Uckermark ist am Dienstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um den 48 Jahre alten Mieter der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Berliner Spezialklinik geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb.