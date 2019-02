Bild: imago/Olaf Wagner

Auto in Neukölln angezündet - Ex-Mitarbeiter der Amadeu-Antonio-Stiftung unter Verdacht

01.02.19 | 13:10

Nach dem Brandanschlag auf das Auto eines AfD-Bezirkspolitikers in Berlin-Neukölln hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Bei dem mutmaßlichen Täter, einem von der Polizei festgenommenen 39-Jährigen, handelt es sich um einen früheren Mitarbeiter der Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzt. Beim Eigentümer des Autos soll es sich nach Medienberichten um Tilo P. aus dem Bezirksvorstand der AfD Neukölln handeln.

Stiftung bestätigt Verdacht gegen Ex-Mitarbeiter

Wie Simone Rafael, Sprecherin der Stiftung, rbb|24 am Freitag bestätigte, war der Tatverdächtige in den Jahren 2015 und 2016 als freiberuflicher Autor für die Stiftung tätig. Der Mann sei aber zu keinem Zeitpunkt fest angestellt gewesen, sagte Rafael. Bereits am Donnerstagabend hatte die Stiftung auf Twitter indirekt bestätigt, dass es sich um einen früheren Mitarbeiter handelt. Weitere Angaben werde man angesichts des laufenden Verfahrens aber nicht machen, sagte Rafael. Die mutmaßliche Straftat sei "aufs Schärfste" zu verurteilen. "Wir lehnen Gewalt in jeglicher Form ab."

AfD erhebt schwere Vorwürfe gegen Linksextreme

In der Nacht zu Donnerstag hatten zwei Zivilfahnder der Polizei in einem Innenhof am Käthe-Dorsch-Ring drei Männer bemerkt, von denen sich einer an einem Auto zu schaffen machte. Wenig später ging der Wagen in Flammen auf, die mutmaßlichen Täter entkamen auf Fahrrädern. Einer von ihnen, der 39-Jährige, wurde festgenommen und dem polizeilichen Staatsschutz übergeben. Nach Informationen des "Tagesspiegel" [externer Link] soll der Mann auch für die "Bundeszentrale für politische Bildung" und für den "Verein für Demokratische Kultur" tätig gewesen sein.

Der Bezirksverband der AfD Neukölln hatte am Donnerstagabend bestätigt, dass sich der Anschlag gegen das Auto eines ihrer Mitglieder richtete. In einer Pressemitteilung wurde die Tat scharf verurteilt. Der Verdacht liege nahe, "dass Linksextremisten, die im Bereich der Antifa oder der Interventionistischen Linken zu vermuten sind, [...] an der Tat beteiligt sind". Diese würden im Bündnis Neukölln "mit Fraktionen der SPD, der Grünen und der Linkspartei gemeinsam gegen 'Rechts' aufbegehren", heißt es weiter.

Auto soll Tilo P. vom AfD-Bezirksvorstand gehören

Wie der "Tagesspiegel" schreibt, handelt es sich beim Eigentümer des ausgebrannten Autos um Tilo P. aus dem Neuköllner Bezirksvorstand der AfD [externer Link]. Die Attacke müsse im Zusammenhang mit der seit zweieinhalb Jahren anhaltenden Anschlagsserie in Neukölln gesehen werden. P. sei einer von zwei Verdächtigen in einer Serie von Anschlägen gegen Politiker und Anti-Rechts-Initiativen in Neukölln. Er stehe im Verdacht, 2018 an mindestens einer Brandstiftung beteiligt gewesen zu sein. Laut Tagesspiegel ist seine Wohnung auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Die Abgeordnetenhaus-Fraktion der AfD, die das Foto des ausgebrannten Autos am Donnerstagabend getwittert hatte, sowie der Neuköllner Bezirksverband hatten den Namen von Tilo P. nicht genannt. "Den Tagesspiegel-Bericht kann ich nicht bestätigen", sagte Fraktionssprecher Thorsten Elsholtz am Freitag rbb|24.



Neukölln: Immer wieder Schauplatz von Anschlägen

Seit 2016 hat es in Neukölln mehr als 50 Anschläge gegeben, deren Urheber im rechtsextremen Umfeld vermutet werden. Bezirksbürgermeister Martin Hikel hat daher Ende des Jahres gefordert, dass der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen müsse.