"Er wird wohl aufgrund des warmen Wetters vom Frühlingserwachen ausgehen", sagte der Vorsitzende der Ortsgruppe Oberbarnim-Oderland, Bernd Müller in einer Mitteilung. In seinem Nest sei der Storch in den kommenden Tagen nur selten zu sehen. Nach der langen Reise aus wärmeren Gefilden ziehe er sich zum Essen erst einmal ins Oderbruch zurück.

Danach geht es schon an den Nestbau. "Wenn seine Partnerin kommt, muss alles fertig sein sein, sonst fliegt sie weiter und sucht sich einen zuverlässigeren Partner", sagt Müller. Seine Partnerin "Erna Schwanzfeder" werde etwas später erwartet.

Dass Kurtchen Rotschnabel seit Jahren schon einer der ersten Störche im Land ist, liege daran, dass er zum Überwintern nicht wie viele andere Störche ostwärts bis nach Afrika ziehe. Er gehöre zu jenen Störchen, die südwestlich nach Spanien ziehen, wo er sich von den Resten auf Müllkippen oder Krebsen auf Reisfeldern ernähre - und wo es bereits ausreichend warm ist.

Während andere Störche also auf günstigen Wind für ihre langen Reisen warten, und erst zwischen März und April zurückkehren, tritt Kurtchen Rotschnabel seine Reise früher an und legt den Weg in die Mark in viel kürzerer Zeit zurück.