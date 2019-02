Auf Vorschlag von Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hat der Richterwahlausschuss des Landes Brandenburg am Mittwoch 13 neue Proberichterinnen und Proberichter gewählt. Laut Ministerium sollen acht der neuen Juristinnen und Juristen die drei Verwaltungsgerichte in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam personell verstärken.

Die übrigen fünf Proberichterinnen und Proberichter sollen bei den Staatsanwaltschaften in Cottbus, Neuruppin und Potsdam eingesetzt werden.

Nach der Wahl von fünf Proberichtern für die Ordentliche Gerichtsbarkeit im Januar 2019 würden die jetzt vorgenommenen Neueinstellungen einen weiteren Beitrag zur Verkürzung der Verfahrenslaufzeiten darstellen, hieß es im Justizministerium. Außerdem solle auf diese Weise die "unausgewogene Altersstruktur" in der Brandenburger Justiz bekämpft werden. Wie Uwe Krink, Sprecher des Ministeriums rbb|24 am Mittwoch sagte, seien viele der Richter in Brandenburg in der Nachwendezeit eingestellt worden - viele von diesen würden nun demnächst in den Ruhestand gehen.