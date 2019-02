Wegen möglicher Bergbauschäden in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) müssen Menschen und Firmen ihre Gebäude verlassen - die Linke und die CDU-Opposition in Brandenburg fordern deshalb finanzielle Hilfen. "Wir haben jetzt in Lauchhammer wieder eine Situation, dass Menschen möglicherweise infolge des Grundwasseranstiegs von einer Umsiedlung betroffen sein werden und auch ein Gewerbegebiet", sagte Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers am Dienstag in Potsdam.