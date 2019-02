Doch manchmal sind Ländergrenzen schwer zu überwinden, auch wenn es nur ein paar Meter über die Straße sind. Auf Anfrage beim zuständigen Zweckverband Breitband Altmark heißt es: "Die Fördergelder sind per Satzung des Zweckverbandes für den flächendeckenden Internet-Ausbau in Sachsen-Anhalt vorgesehen. Obwohl wir die besondere Situation in Breddin-Abbau zur Kenntnis nehmen mussten, können wir hier aus dem genannten Grund nicht aktiv werden. Der Ort gehört faktisch nicht zum Zweckverbandsausbaugebiet".

Wie schlecht es sich in Breddin-Abbau wirklich surfen lässt, kann man sich ein paar Häuser weiter bei Nadine und Gordon Becker anschauen. Die beiden wohnen in Breddin-Abbau, haben fünf Kinder und betreiben ein Buchführungsbüro. "Wir haben vorhin gerade frisch gemessen und lagen bei 9 Mbit pro Sekunde. Für den täglichen Gebrauch geht es gerade so, wenn man mal was googeln oder bei Amazon bestellen will. Aber schon wenn man mal einen Film in der Mediathek schauen will, geht das nicht mehr. Auch mit Kindern ist man auf schnelles Internet angewiesen", sagt Nadine Becker.

Vielleicht wäre es für Familie Becker und deren Nachbarn also besser, sich von Sachsen-Anhalt eingemeinden zu lassen? "Nur für’s Internet würden wir nicht nach Sachsen-Anhalt wechseln, da würden wir lieber Brandenburger bleiben", lacht Gordon Becker.