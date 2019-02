Das Hauptproblem der Brandenburger Wälder ist ihre mangelnde Durchmischung: 70 Prozent der Bäume sind Kiefern und die geraten - besonders in trockenen Sommern wie dem vergangenen - leicht in Flammen. Kiefernforste wie bei Treuenbrietzen bilden so gut wie kein Grundwasser. Bei Hitze erwärmen sie sich besonders schnell. "Es ist eine Konsequenz dieser Monokulturen, dass sich das Feuer so leicht ausbreiten konnte. Wir wollen gemeinsam mit Stadt und Förster andere Wege gehen", sagte der HNEE-Professor Pierre Ibisch am Montag rbb|24.

Auf etwa 28 Hektar erproben die Forscher unter dem Titel "Clever Forst" eine "schlauere" Bewirtschaftung. Statt der Kiefernwälder sollen dort Laub- und Mischwälder gepflanzt werden. "Wir wollen auch wissen: Wie kann man den Wald verbessern, wenn man mehr Biomasse auf den Flächen belässt? Wie hilft sich das Ökosystem selbst, wenn man es lässt? Dazu planen wir mehrere Experimente", sagte Ibisch. Dabei gehe es zum Beispiel darum, wie auf dem Boden gelassenes Totholz besser Feuchtigkeit speichern könne. Das sei besonders im Hinblick auf den Klimawandel relevant.