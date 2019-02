In Kreuzberg gefundenes Baby ist natürlichen Todes gestorben

Spaziergänger entdecken Leiche in Park

Am späten Samstagabend haben Spaziergänger in einem Gebüsch in der Nähe des Tempodroms die Leiche eines Säuglings entdeckt. Die Obduktion hat ergeben: Das kleine Mädchen ist nicht getötet worden. Von seinen Eltern aber fehlt noch immer jede Spur.