Offenbar Streit an Haltestelle in Köpenick

Ein Fahrgast hat einem Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Köpenick mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ist dann geflohen. Das teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Der 32 Jahre alte Fahrer und der Täter seien am Freitagnachmittag an einer Haltestelle auf der Salvador-Allende-Straße in Streit geraten, so die Darstellung des Polizeisprechers. Daraufhin habe der Passagier zugeschlagen und den Fahrer dadurch leicht am Kopf und an den Armen verletzt.

Der Täter soll in Richtung Müggelschlößchenweg davongelaufen sein. Das Opfer wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Wieso die beiden Männer in Streit gerieten, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag noch nicht sagen. Sie habe noch keine Spur von dem Angreifer.