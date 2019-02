Bild: dpa/Markus C. Hurek

Fahrscheinkontrolleure in Berlin - BVG-Kontrolleure: Wie sie arbeiten, was sie dürfen

28.02.19 | 12:47 Uhr

Fahrkartenkontrolleure im Berliner Nahverkehr geraten immer wieder in die Kritik: Sie seien ungehobelt, ungepflegt, ungebildet und mitunter aggressiv, so der Vorwurf. Doch wer Kontrolleur bei der BVG werden will, muss durchaus Ansprüchen genügen. Von Sabine Prieß



Einstellungsvoraussetzungen für Fahrkartenkontrolleure bei der BVG: - "Sachkundeprüfung" nach §34a GewO (Bewachungserlaubnis) - Führungszeugnis ohne Eintrag - gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift - sicheres und freundliches Auftreten samt gepflegtem Erscheinungsbild

Wenn die Tür zuknallt, geben sie sich zu erkennen

Oft sind es Männer zwischen 30 und 40 Jahren - mit Vollbart vorne und Stiernacken hinten, mitunter sind es auch Frauen in ausgebleichten Jeans oder ältere Herren, die wie Versicherungsvertreter aussehen: Viele, die Berlin in Bus und Bahn einsteigen, könnten Fahrkartenkontrolleure sein - doch im öffentlichen Nahverkehr geben sich diese immer erst dann zu erkennen, wenn die Türen zuknallen. "Die Fahrscheine ma bitte", heißt es dann und von zwei Seiten nähern sich die immer im Doppelpack arbeitenden Fahrausweisprüfer. Dann ist es im Waggon vorbei mit stoischem Gestarre aufs Handy: Hektisch wird in sämtlichen Taschen gewühlt - oder provokativ langsam gesucht. Auch lange Erklärungen sind mitunter zu hören. Der Hund hätte das Ticket gefressen, die Geldbörse liege zuhause oder gerade eben sei der Fahrschein doch noch dagewesen. Aber auch wer seinen Fahrschein hat, ist nicht gern in der Situation. Spaß bei ihrer Arbeit haben die Fahrausweis-Überprüfer also eher selten. Das erklärt vielleicht auch ihren schlechten Ruf. Ungehobelt und rüde seien sie meist, des Deutschen oft kaum mächtig, schlecht gelaunt sowieso und stets auf ihren Quotenfang aus, ist immer wieder zu hören. Fangprämien für gefangene Schwarzfahrer gibt es allerdings trotz der Gerüchte gar nicht, versichern die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) rbb|24. Auch private Sicherheitsfirmen, die Fahrkartenkontrolleure stellen, dürften laut Vertrag, so ein Pressesprecher der BVG, gegenüber rbb|24, keine Fangprämien ausloben.

95 Mitarbeiter kontrollieren in U-Bahnen, Bussen und Tram

Von 95 Kontrollkräften, die täglich im BVG-Netz die Fahrscheine kontrollieren, gehören, so das Unternehmen auf Nachfrage von rbb|24, 40 Mitarbeiter zur BVG selbst. Die restlichen Kräfte würden von zwei Fremdfirmen gestellt. Fahrausweisprüfer der BVG werden, so die Antwort auf eine kleine Anfrage aus dem Jahr 2017 nach Tarifvertrag TV-N Berlin EG 3 vergütet. Brutto verdient ein von der BVG selbst unter Vertrag genommener Kontrolleur demnach mindestens 2.036 und maximal 2.223 Euro. Die "Vergütung der Dienstkräfte der Dienstleister regeln die Fremdfirmen eigenständig nach bestehenden Tarifverträgen, von der BVG ist die Einhaltung des Mindestlohns vorgegeben", so der Pressesprecher. Der liegt derzeit bei 9,19 Euro pro Stunde. Das würde bei 38 Stunden wöchentlich ein Monatsgehalt von brutto 1.396 Euro machen.

Sachkundeprüfung §34a GewO - Bewachungserlaubnis Inhalte der Sachkundeprüfung nach §34a Gewerbeordnung Recht der öffentl. Sicherheit und Ordnung einschl. Gewerbe- und Datenschutzrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Straf- und Strafverfahrensrecht einschl. Umgang mit Waffen, Unfallverhütungsvorschrift Wach- und Sicherungsdienste, Umgang mit Menschen, insbes. Verhalten in Gefahrens- und Deeskalationstechniken in Konfliktsituationen Grundzüge der Sicherheitstechnik.



Die Grundausbildung bei der BVG dauert etwa vier Wochen

Klingt nicht nach einem wirklichen Traumjob. Aber nach einem, der im Zweifelsfall auch ohne Schulabschluss, Ausbildung oder gar Studium zu haben ist. Verlangt werden nach Angaben der BVG eine "Sachkundeprüfung" nach Paragraf 34a GewO, auch Bewachungserlaubnis genannt, ein behördliches Führungszeugnis ohne Eintrag, gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift und ein "sicheres und freundliches Auftreten samt gepflegtem Erscheinungsbild". Einige der letztgenannten Voraussetzungen sind sicherlich Interpretationssache und zudem tagesformabhängig. Abweichungen jedoch, so die BVG, würden nicht akzeptiert, man prüfe ständig durch Stichproben von Qualitätsprüfern die Einhaltung. Wer sich bewirbt bei der BVG und angenommen wird, absolviert laut BVG die Grundausbildung für einen Fahrausweisprüfer, die im Regelfall vier Wochen dauere. Zuerst lernen neue Mitarbeiter demnach im Rahmen einer Theorie-Schulung die "Tarif- und Beförderungsbestimmungen des VBB, denn diese sind Grundvoraussetzung in der Fahrausweisprüfung". Weiter geht es mit dem Streckennetz, den Beförderungstarifen und den Tarifbestimmungen. In der dann folgenden praktischen Einweisung, die von festangestellten Fahrausweisprüfern durchgeführt wird, geht es dann - ganz am Ende der Grundausbildung - auch um kundenfreundliches Verhalten.



2017 wurden sieben Millionen Menschen kontrolliert

Zu tun haben die Kontrolleure dann, wenn sie im Einsatz sind, viel. 2018 haben die Berliner Verkehrsbetriebe nach eigenen Angaben über eine Milliarde Menschen durch die Stadt chauffiert. Allerdings fährt davon nur ein geringer Teil schwarz - sowohl bei der BVG als auch bei der S-Bahn lag der Anteil der Fahrgäste, die ohne Ticket unterwegs waren, zuletzt auf dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre. Demnach hatten 2018 bei der BVG zwischen Januar und September 3,14 Prozent der kontrollierten Fahrgäste keinen gültigen Fahrausweis, bei der S-Bahn waren es 2,59 Prozent. Dabei ist der Aufwand für die Kontrollen im Vergleich zum Jahr 2017 noch einmal deutlich gestiegen: In U-Bahn, Bus und Tram wurden mehr als sieben Millionen Menschen kontrolliert (2017 waren es rund fünf Millionen).

Was Kontrolleure eigentlich dürfen

Da Kontrolleure - in der Realität angekommen - immer wieder durch ihr Äußeres oder aggressives Auftreten auffallen und ihre Übergriffe die Gerichte beschäftigen, wiederholen sich auch die Debatten darüber, was die Kontrolleure dürfen und was nicht. Fakt ist: Den Kontrolleuren ist gestattet, von Schwarzfahrern den Ausweis verlangen, um Namen und Adresse festzustellen. Sie dürften sie allerdings nicht dazu zwingen. "Die Kontrolleure dürfen nicht durchsuchen, dürfen nicht in Taschen greifen", sagte Ernst Medecke, Fachanwalt für Strafrecht im Deutschlandfunk im Sommer 2018. Kontrolleure dürfen darüber hinaus Schwarzfahrer auffordern, auszusteigen, um die Identität zu überprüfen - das gilt auch für Minderjährige. Wer nicht kooperiert oder gar versucht wegzulaufen, darf festgehalten werden, bis die Polizei kommt. Dieser Fall ist vom "Jedermannsrecht" gedeckt. Da Schwarzfahren eine Straftat ist, dürfen Kontrolleure auch anfassen. Jemand, der bei einer Straftat auf frischer Tat ertappt wird, dürfe festgehalten werden, bis die Polizei komme, so Anwalt Medecke. Gewalttätig dürften sie aber nicht werden, es sei denn, es handelt sich um Notwehr. Auch die Taschendurchsuchung ist der Polizei vorbehalten, wie der Anwalt erklärt.

Kontrolleuren drohen interne Sanktionen

Wer sich als Fahrscheinausweisprüfer fehlverhält, dem drohen neben Gerichtsverfahren auch interne Strafen. Dazu gibt es nach Angaben der BVG "vertraglich vereinbarte Regelungen gegenüber den Dienstleistern". Denn, so formuliert es ein mutmaßlicher Mitarbeiter der BVG-Personalentwicklung auf der Internetplattform kanunu.de: "Die von uns eingesetzten Kontrolleure sind vielmehr angehalten und geschult, auch in schwierigen Situationen deeskalierend zu wirken und die Kontrolle der Fahrscheine so unbeschwert wie möglich für unsere Fahrgäste durchzuführen."



