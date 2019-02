Bild: dpa/Robert Guenther

Glosse | Chaos wegen BVG-Warnstreik bleibt aus - Hoch die Hände, (langes) Wochenende!

15.02.19 | 15:35 Uhr

Wenn in Berlin keine Busse, Trams und U-Bahnen fahren, und das acht Stunden lang, kann das nur absolutes Chaos bedeuten. Dachten jedenfalls viele vorher. Doch während des BVG-Warnstreiks stellte sich dann schnell heraus: Berlin kommt klar. Von Sebastian Schöbel



Die Erwartungen der Berliner Medien - und der BVG - an den Supermegastreikfreitag lassen sich völlig ohne Übertreibung wie folgt zusammenfassen: Wir! Werden! Alle! Sterben!!!1!!1!!! Denn was wäre Berlin ohne seine BVG? Ohne die omnipräsenten gelben Busse, die urgemütlichen Trams und die pfeilschnellen U-Bahnen? Ein mittelalterliches Dorf! Mit ein paar schlammigen Hauptstraßen, auf denen schon ganze Ochsenkarren samt Ladung im märkischen Matsch versunken sein sollen, dazu dunkle Nebengassen, in denen nur das Faustrecht gilt. Die Bonzen der Stadt können sich im Notfall ja wenigstens noch den halsabschneiderischen Taxi-Kutschern an den Hals werfen, doch dem groben Pöbel bleibt nur die S-Bahn, mit ihren bis unters Dach gefüllten Seelenverkäufern ohne Ankunftsgarantie.

Aufs apokalyptische Schlachtfeld

Mitfahrgelegenheiten meiden echte Berliner wie der Teufel das Weihwasser, weil sie mit Menschen ja nicht so gut können und außerdem bei Stau in ihren Autos Platz für raumgreifendes Gestikulieren brauchen. Und diese neumodischen Mini-Mopeds aus fernöstlicher Herstellung ohne vernünftigen Verbrennungsmotor nimmt doch keiner ernst. Und Fahrradfahren fällt für die meisten auch aus, weil man dafür in Berlin inzwischen eine zertifizierte Nahkampfausbildung braucht. Berlin stand laut Prognose also die Apokalypse bevor. Die Überlebensratgeber waren verfasst, letzte Hoffnungen auf ein Ausbleiben durch knallharte Fakten zerstört. Am Freitagmorgen galt es nun also, sich den Mut machenden Schluck Restbier vom Vorabend einzuflößen, den mit Nägeln gespickten Baseballschläger fest zu umklammern und dann auf das Schlachtfeld einer BVG-freien Stadt zu treten.

Allein … das Chaos blieb aus.

Alles wie immer

Also, nicht das übliche Chaos: Einige Straßen waren rappelvoll, die S-Bahnen auch und der Weg zur Arbeit dauerte für die meisten Menschen länger als geplant. Sprich: Alles wie immer. Vom angedrohten Kollaps war die Stadt hingegen weit entfernt. Vielleicht hatten sich die Berlinerinnen und Berliner einfach gut vorbereitet: Fahrgemeinschaften gebildet, Umfahrungen vorausgeplant, den alten Drahtesel aus dem Keller geholt oder einfach die Füße in die Hand genommen, für einen langen Spaziergang. Vielleicht haben sie aber auch ihre innere Ruhe gefunden, ihre sonst so aufgewühlten Chakren ins Gleichgewicht gebracht und mit fast meditativem Sanftmut lächelnd ertragen, was sie nicht ändern konnten.

Mit einem Streikende-Piccolöchen ab ins Wochenende

Vielleicht ist es aber auch ganz anders, viel unspektakulärer und umso gewiefter gewesen: Berlin ist einfach zu Hause geblieben. Statt sich den Erwartungen zu ergeben und ein Bild des kollektiven Totalzusammenbruchs abzuliefern, meldeten sich etliche Stadtbewohner bei ihren Chefs einfach ab, stellten bei strahlendem Sonnenschein die Klappstühle auf den Balkon und frühstückten gemütlich in den Tag hinein. Punkt 12 wurde dann das Streikende-Piccolöchen geköpft und zugleich das Wochenende begrüßt. Ein sehr schlauer Schachzug, gerade in einem Jahr mit zusätzlichem Feiertag. Und eine Lehrstunde der Bürgerinnen und Bürger für die Politik: Statt sich monatelang darüber zu streiten, welches historische Ereignis mit einem arbeitsfreien Tag geehrt werden sollte, lautete die richtige Antwort von Anfang an: Einfach dann, wenn die BVG bestreikt wird.

Wer das unbedingt mit politischer Bedeutung aufladen will, kann das gerne tun: Internationaler Tag der Mobilitätsverweigerung. Tag der Heim"arbeit". Weltbrückentag. Wer will, kann an dem Tag auch Blumen schenken. Oder Grillkohle. Und die BVG muss jetzt eventuell ihren Werbeslogan überdenken: Aus "Weil wir dich lieben" könnte "Braucht ihr uns eigentlich noch?" werden.