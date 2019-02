Bezirk will Bad an Land Berlin übertragen

Der Bezirk will sein früheres Stadtbad nun doch noch irgendwie retten: Hier soll irgendwann wieder geschwommen werden - am besten unter Verwaltung der Berliner Bäderbetriebe, heißt es im Rathaus. Die Bäderbetriebe sind auch prinzipiell bereit, das Bad wieder zu übernehmen, sofern klar ist, wer die Sanierung übernimmt, sagte ein Sprecher des landeseigenen Unternehmens auf Nachfrage von rbb|24. Ein unsaniertes Bad steht bei den Bäderbetrieben angesichts der vielen offenen Baustellen jedoch eher nicht auf der Wunschliste.

Der Bezirk wiederum möchte das Gebäude am liebsten direkt dem Land Berlin zuführen. Der Senat teilte zuletzt im Abgeordnetenhaus mit, man strebe "eine Sicherung der Rechte des Landes Berlin an der Immobilie an". Wie das gehen kann, darüber verhandeln alle Beteiligten derzeit noch. Ob das Haus ein Schwimmbad bleibt, "muss im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersucht werden". Vorher steht außerdem ein Baugutachten aus, um den Zustand des Gebäudes zu ermitteln.



Die Immobilie hat sich der Bezirk bereits vom insolventen Betreiber, dem TSB e.V., schon zurückgeholt - auch wenn der Verein sich derzeit noch weigert, die Schlüssel zu übergeben, in der Hoffnung, das Bad doch noch irgendwie betreiben zu können. Die Chancen dafür stehen schlecht: Insider erzählen dem rbb, dass in dem Bad zuletzt nichts mehr in Stand gesetzt wurde, das Gebäude sei in einem "beklagenswerten Zustand".