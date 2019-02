In der nächsten Woche soll noch ein zweites baugleiches Gerät hinzukommen. In einer Testphase sollen die beiden Blitzer nach Angaben der Polizei zunächst sechs Monate an verschiedenen Standorten in Berlin im Einsatz sein. In dieser Zeit werden sie von der Hersteller-Firma Vitronic für jeweils 5.000 Euro im Monat gemietet. Danach soll entschieden werden, ob die Geräte für insgesamt 130.000 Euro gekauft werden.