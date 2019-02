So sollen alle Personen, die mit dem Fahrer des Polizeiwagens am Unfalltag Kontakt hatten, noch einmal vernommen werden. Man wolle wissen, "wie es wirklich war - mit allen Konsequenzen", zitiert die Zeitung Polizeikreise.

Die 21-jährige Frau aus Reinickendorf war im Januar 2018 auf der Grunerstraße in Mitte getötet worden, als ein Polizeiauto mit 93 Stundenkilometern in ihren Kleinwagen krachte. Die beiden Polizisten waren unterwegs zum Potsdamer Platz, von wo aus ein Raubüberfall gemeldet worden war - das stellte sich später als falscher Alarm heraus. Erst vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Fahrer des Polizeiautos alkoholisiert gewesen sein soll.

Die Eltern von Fabien M. warfen den Ermittlungsbehörden am Freitag unter anderem schleppende und einseitige Ermittlungen sowie fehlende Transparenz vor. Der Anwalt der Familie, Matthias Hardt, sagte dem rbb, der Beamte, der das Unfallauto fuhr, sei "objektiv nicht in der Lage" gewesen, das Fahrzeug zu führen. Er habe unter Alkohol gestanden, sei mit einer Geschwindigkeit von 136 Stundenkilometern aus dem Tunnel in der Grunerstraße gefahren und habe dann nicht richtig reagiert, sondern zu spät abgebremst. Das alles entspreche in keiner Weise den Dienstvorschriften, so Hardt.

Die beiden Polizisten seien nach dem Unfall nicht vor Ort befragt, sondern gleich ins Krankenhaus gefahren worden. Es sei auch keine Beweisaufnahme am Unfallort erfolgt.