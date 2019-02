Die seit zehn Tagen vermisste Schülerin Rebecca aus dem Berliner Stadtteil Britz ist mutmaßlich Opfer einer Straftat geworden. Wie die Polizei mitteilte, hat es am Donnerstag eine Festnahme gegeben. Die Ermittlungen der dritten Mordkommission hätten den Verdacht einer Straftat erhärtet. Die Vernehmung des Verdächtigen sowie die Ermittlungen zur Tat dauern demnach an.

In den vergangenen Tagen waren fast 100 Hinweise zum Verschwinden des Mädchens bei den Ermittlern eingegangen. Am Mittwoch suchte die Polizei mit einem Hubschrauber nach der 15-Jährigen. Bereits zuvor waren bei der Suche Spürhunde eingesetzt und die Handydaten der Verschwundenen ausgewertet worden.

Die 15-Jährige war am Montag, den 18. Februar verschwunden. Die Nacht vor ihrem Verschwinden hatte sie bei einer älteren Schwester in Alt-Buckow verbracht. Am Montagmorgen hätte sie um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, erschien dort jedoch nicht. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen gegen 7.15 Uhr verlassen.

Rebeccas Vater sagte Zeitungsberichten zufolge, vermutlich habe sie jemanden treffen wollen, sonst hätte sie ausgeschlafen. Am Montag hatte sich die Mutter der Vermissten an die Öffentlichkeit gewandt. Dem rbb sagte sie, sie glaube nicht, dass ihre Tochter weggelaufen sei.