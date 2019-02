Krebserregende Stoffe in Frankfurter Kita gefunden

In der Kita "Hilde Coppi" in Frankfurt (Oder) sind in der Luft krebserregende Stoffe gefunden worden. Doch statt ausführlicher Aufklärung heißt es: Die gemessene Dosis sei nicht gesundheitsgefährdend. Experten kritisieren die Mess-Methoden der Stadt.