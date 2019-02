Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Freitag zu einem Brand in die Afrikanische Straße im Berliner Stadtteil Wedding ausgerückt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr rbb|24 mitteilte, stand dort gegen 14 Uhr ein Schuppen auf einem Privatgelände in Flammen.

Mehrere Anrufer hatten der Rettungsleitstelle zuvor eine schwarze Rauchsäule gemeldet, die von dem brennenden Verschlag emporstieg. Der Qualm war über mehrere Kilometer hinweg sichtbar. Nach den Angaben der Feuerwehr brannten in dem Schuppen zwei große Tanks, die mit rund 2.000 Litern Diesel befüllt waren.

Mit Löschschaum sei es den 20 Einsatzkräften gelungen, das Feuer binnen 30 Minuten in den Griff zu bekommen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Brandursachenermittler der Polizei prüfen nun, wie das Feuer ausbrechen konnte.