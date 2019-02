Besetztes Boot in der Rummelsburger Bucht geräumt

Das besetzte ehemalige Jugendfreizeitschiff "Freibeuter" an der Rummelsburger Bucht ist am Freitag geräumt worden. Die Besetzer selbst teilten mit, das Projekt sei gescheitert. Der Räumung erfolgte durch das am nordwestlichen Ufer zuständige Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg und die Polizei und verlief friedlich, berichtete auch der Tagesspiegel.