Ronny Büttner: Ja, es ist tatsächlich sehr selten, was wir erleben. Und man kann das auch in Zahlen fassen: Das kommt so etwa alle 20 bis 30 Jahre mal vor, und wir liegen 9 bis 12 Grad über dem zu erwartenden Mittel. Üblicherweise hätten wir Mitte Februar 3 bis 5 Grad als Höchstwerte.

Man sagt, so ab etwa 10 Grad fängt die Natur an, sich zu bewegen. Erste Bienen wurden gesichtet, im Westen und in der Mitte Deutschland. Die werden wir auch in den nächsten Tagen zu Gesicht bekommen. Mal gucken, ob sich auch erste Krokusse zeigen.