Umstrittener Wiederaufbau in Potsdam

Für den Turm der Garnisonkirche Potsdam ist am Montag der erste Ziegelstein vermauert worden. Damit habe der Hochbau des Turmes begonnen, erklärte die Stiftung Garnisonkirche Potsdam. Am Beginn der Hochbauarbeiten nahmen den Angaben zufolge zahlreiche Ehrengäste teil, darunter die Frau des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Marianne von Weizsäcker, und der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Berliner Bischof, Wolfgang Huber. Die Verlegung der ersten sieben Steine sei durch das Friedensgebet von Coventry begleitet worden.