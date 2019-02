Bei einem Brand nahe der Elsenbrücke ist am Samstagmittag nach ersten Angaben der Feuerwehr vermutlich ein Mensch verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Einem Sprecher zufolge war zuvor Müll in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Es seien mehrere Druckgasbehälter geborgen worden und zwei Löschfahrzeuge ausgerückt.

Ein 30-jähriger Mann mit Brandverletzungen am Oberschenkel wurde laut einem Feuerwehrsprecher an einer Anlegestelle in der Puschkinallee angetroffen. Seine Verletzungen stünden wohl im Zusammenhang mit dem Brand. Er kam in eine Klinik.