Unbekannte sprengen Automaten in Tempelhof

Feuerwehreinsatz in U-Bahnhof

Unbekannte haben am Freitagmorgen in einem U-Bahnhof in Berlin-Tempelhof einen Automaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei soll es gegen 4.30 Uhr auf einem Bahnsteig des U-Bahnhofs Ullsteinstraße zu einer Explosion gekommen sein. Ein Automat sei dabei komplett zerstört und die Bausubstanz des Gewölbes beschädigt worden. Die unbekannten Täter seien mit Geldkassetten geflüchtet.

Wie die Feuerwehr mitteilte, rückten kurz nach der Explosion 50 Einsatzkräfte zum U-Bahnhof aus, alle Eingänge wurden gesperrt. Der Brand auf dem Bahnsteig habe binnen 30 Minuten gelöscht werden können, wie ein Sprecher rbb|24 sagte. Am Bahnhof wurden zwei Gasflaschen sicher gestellt.

Durch die Explosion war eine Rauchwolke entstanden, die einem Polizeisprecher zufolge durch den U-Bahntunnel bis zu den benachbarten U-Bahnhöfen Kaiserin-Augusta-Straße und Westphalweg zog. Verletzt wurde niemand. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.