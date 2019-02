Der Anti-Mobbing Trainer steht vor einem Plakat-Aufsteller seines Projekts. Er hat zum "Elternabend" gerufen: Der Raum, in dem die älteren Herrschaften des Seniorenheims normalerweise essen, ist bis auf die letzte Stuhlreihe gefüllt. Rund hundert Leute sind gekommen. Viele sind verunsichert, manche wütend: Auf die Schule und auf die Politik. Carsten Stahl weiß das. "Ob es jetzt Mobbing ist oder nicht: Die wollten sogar diesen Tod benutzen, um euch zum Schweigen zu bringen!" Dass die Familie des toten Mädchens keine Öffentlichkeit will, weiß Stahl auch. "Was ist denn mit euren Kindern", brüllt er, sichtlich aufgebracht. "Habt ihr nicht das Recht, zu reden? Müssen die erst sterben?"

Ein Seniorenheim in Reinickendorf, an einem Freitagabend im Februar. Die Hausotter-Grundschule, wo das verstorbene Mädchen Schülerin war, ist gleich um die Ecke. "Ich freue mich, dass wir alle hier zusammengekommen sind", ruft Carsten Stahl in den Raum. "Auch wenn der Anlass natürlich sehr traurig ist. Oder sehr beschämend, muss ich auch sagen."

Der 46-jährige vereint die bullige Statur eines Türstehers - was er mal war - mit dem Auftreten eines Straßenkämpfers - was er ebenfalls mal war. Er war aber auch Mobbing-Opfer, sagt er, sei daran fast gestorben. Auch sein Sohn sei Opfer gewesen. Heute gibt Stahl berufsmäßig Anti-Mobbing-Kurse, für Kinder und Erwachsene. Stahls Methode: Konfrontation, gepaart mit persönlichen Erfahrungen und missionarischem Eifer - und viel Abneigung gegen die bestehende Lehrmeinung.



"Also, liebe Pädagogen, ich habe Mobbing am Körper erlebt. Mein Körper ist voller Narben. Ihr seid die Experten? Weil ihr ein Buch gelesen habt? Weil euch ein Professor Geschichten aus einem Buch vorgelesen hat?" Stahls Stimme dröhnt so laut, er braucht kein Mikrofon. "Und ich lasse ich mir von ein paar Sesselfurzern aus dem Berliner Senat nichts erzählen, was ich darf und was ich nicht darf! Das hier haben wir geschaffen, und das habe ich losgetreten."

Losgetreten hat Stahl in Reinickendorf tatsächlich etwas - und zwar fast im Alleingang. Nach dem Tod des Elfjährigen Mädchens Ende Januar kam ein Mitglied der Elternvertretung auf ihn zu. Stahl erfährt: Das Mädchen habe sich selbst getötet, weil es von Mitschülern gemobbt worden sei. Stahl schickt eine Botschaft an die Whats-Gruppe der Eltern, sagt seine Hilfe zu. "Dann habe ich den Tagesspiegel angerufen und gesagt: Ich weiß, wir reden nicht über Selbstmord. Ich weiß, das ist ein Tabuthema. Aber wenn wir nicht anfangen, über Selbstmorde zu sprechen, fragen wir ja nie nach, warum."



Die Schulen und die Verantwortlichen könnten sich dann stets aus der Pflicht herauswinden, so Stahl. "Und dann haben sie ja auch beim Tagesspiegel couragierte Menschen, die Eltern sind." Die Redaktion habe ihm schließlich Recht gegeben. "Hier steht das öffentliche Interesse über diesem Tabu, über Selbstmorde zu sprechen."