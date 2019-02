ICE aus Berlin in Basel entgleist

Ein aus Berlin kommender ICE mit etwa 240 Passagieren an Bord ist am Sonntagabend in Basel entgleist. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Nach Angaben eines Bahnsprechers waren der Triebkopf und ein Waggon bei der Einfahrt in den Bahnhof SBB aus den Schienen gesprungen. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt.