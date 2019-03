Am 22. Juni 2016 hatte der Hauseigentümer die Autonomen-Kneipe im Erdgeschoss des früher besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 räumen lassen.

Der Verein "Freunde der Kadterschmiede" aus der Rigaer Straße klagt erneut gegen die Berliner Polizei. Das Verwaltungsgericht befasst sich am Freitag mit dem Polizeieinsatz im Frühjahr 2016.

Der Verein will nun feststellen lassen, dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war, weil kein gerichtlicher Räumungstitel vorgelegen habe.

Dass der Polizeieinsatz rechtswidrig war, wurde bereits in Zivilprozessen festgestellt. Sollten auch die Verwaltungsrichter so entscheiden, könnte der Verein wegen entstandener Schäden in einem weiteren Prozess Geld vom Land Berlin fordern.