Jens Berlin Dienstag, 19.02.2019 | 11:29 Uhr

Glauben Sie immer alles was Sie lesen? Ich glaube zumindest nur das was ich messe. Gucken Sie sich doch einfach die Werte verschiedener Luftgüte-Messstationen in Berlin an. Regelmäßig werden hier Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide überschritten. Menschen mit chronischer Bronchitis reagieren z.B. sehr empfindlich auf hohe Stickoxid-Werte (Bronchokonstriktion). Ich habe selbst in meiner Wohnung Sensoren für Feinstaub und NO2 installiert und bin nicht begeistert über die Werte. Gerade der gefährliche PM2.5 Feinstaub ist immer relativ nahe an dem Grenzwert von 25ug/m^3. Wenn ich das Fenster öffne, klettern die Werte in die Höhe, danach sinken diese Werte wieder ab. Deshalb gleiche ich die Lüftungszeiten mit den Werten meiner nächst gelegenen Luftgüte-Messstation ab. Aber was viel problematischer ist, sind die regelmäßig viel zu hohen Stickoxid-Werte. Diese entstehen hauptsächlich durch die vielen Diesel-Busse, LKWs und auch Hausbrand (Ofen). Gesund ist das sicher nicht.