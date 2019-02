Kolonie am Flughafen in Kreuzberg

Mehr als 80 Grundstücke könnte der Bund dem Land Berlin allein in diesem Jahr verkaufen, einige sogar verbilligt, für Sozialwohnungsbau. Doch die scheinbar traumhafte Chance auf Bauland hat viele Haken. Einer davon: Die Kolonie am Flughafen. Von Sebastian Schöbel

Vor gut acht Jahren war das gut 35.000 qm große Grundstück laut eines Gutachtens 930.000 Euro wert. Wolfgang Hahn hatte das ermitteln lassen, die Kleingärtner wollten nämlich selber kaufen. Denn schon damals, 2010, drohte die Überbauung im Zuge der Debatte über die Zukunft des Tempelhofer Feldes. Die Kleingärtner stellten einen Finanzierungsplan auf, sammelten Geld ein und gingen zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, kurz BImA. "Wir hatten wenige Gespräche. Ehrliche Einschätzung meinerseits: Die BImA hatte kein großes Interesse daran, an uns zu verkaufen", sagt Hahn. "Letztendlich ist jetzt das Angebot an das Land Berlin für uns nachvollziehbar, aber traurig."

Genau diese Verdrängung aber droht der Kolonie am Flughafen: Die rund 100 Parzellen könnten dem großen Wohnungsbedarf in Berlin zum Opfer fallen. Das Grundstück, auf dem seit 1946 Kleingärten stehen, gehört dem Bund. Der will noch in diesem Jahr verkaufen und verhandelt bereits mit dem Land Berlin, das dringend Bauland für Wohnungen braucht.

Das Grundstück der Kolonie am Flughafen hat allerdings eine Besonderheit: Der Bund würde es dem Land Berlin wohl stark verbilligt überlassen - damit hier auch Sozialwohnungen gebaut werden können. Kleingärten gegen bezahlbaren Wohnraum? Anne Schurbohm-Ebneth greift diese Debatte zu kurz. Es sei keine Lösung, für Wohnraum immer mehr Grünflächen zu betonieren und Kleingärten plattzumachen. "Letztendlich wollen wir ja nicht nur sozialen Wohnungsbau, sondern auch eine Stadt, in der es sich zu wohnen lohnt."

Außerdem seien da ja auch noch die gut 1.000 Menschen, die vor allem über Gartengemeinschaften an der Kolonie beteiligt seien, sagt Co-Vorstand Anne Schurbohm-Ebneth. "Das Gelände ist für Kreuzberg unverzichtbar, weil da so viel soziale Struktur dranhängt."

Ob das Land Berlin die Kleingartenkolonie kauft und dann abreißt, um Wohnungen zu bauen, ist allerdings noch offen. Dass der Bund gerade an dieser Stelle Potential für Sozialwohnungen sieht, mag sein, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz im rbb. Der Senat und der Bezirk würden das aber selber nochmal prüfen. "Da kann es auch durchaus unterschiedliche Bewertungen geben, darüber muss man dann reden."

Am Ende könnte das Land Berlin das Grundstück also kaufen und die Kleingartenkolonie dennoch bestehen lassen. Wolfgang Hahn will sich allerdings lieber absichern. Sobald der Kaufvertrag zwischen Bund und Berlin unterzeichnet ist, will er die Aufnahme in den Kleingartenentwicklungsplan beantragen. Dann hätte die Kolonie am ehemaligen Flughafen Tempelhof Bestandsschutz bis mindestens 2030.