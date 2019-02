Bild: Matthias Koch

Kommentar: Verkehrschaos in Köpenick - Wie der Köpenicker Stau Geschäfte bedroht

16.02.19 | 15:18 Uhr

Dass die Sperrung einer der wichtigsten Verbindungen über die Spree Probleme bringt, ist selbstverständlich. Dass aber Berlins Verkehrsverwaltung und der Bezirk das Chaos so wenig in den Griff bekommen, ist eine Zumutung, findet Bettina Rehmann.

Die Sperrung der Salvador-Allende-Brücke in Köpenick ist schon per se ein Ärgernis. Aber die von der Senatsverwaltung für Verkehr und dem Bezirk Treptow-Köpenick verzapften Umleitungen und die fehlende Lösung für die Ampelschaltung nördlich und südlich der Brücke stehlen den Köpenicker Autofahrern ihre Lebenszeit. Und nicht nur denen: Das Verkehrschaos wirkt sich negativ auf Geschäfte und den Alltag der Menschen aus.

Obwohl beispielsweise die Einbahnstraßenregelung durch die Altstadt Abhilfe schaffen sollte und das elende Vorbeiquetschen der Autos aneinander zu Stoßzeiten wirklich nicht zu ertragen war, hat sich der Stau zur Hauptverkehrszeit nun schlicht verlagert.

Rückstau bis nach Müggelheim

Immerhin kommt man nach Norden in Richtung Wuhlheide, doch nur im Schneckentempo. Wo es nördlich der Altstadt in Richtung Bahnhof führt, hatte bisher ein grüner Pfeil den Druck rausgenommen – im Zuge der glorreichen Umleitungsbemühungen wurde die Grünpfeil-Ampel aber abgedeckt. Pro Ampelphase kommen nur noch eine Handvoll Autos rüber, Ergebnis: Rückstau in die Altstadt.

Die Einrichtung einer zusätzlichen Busspur auf dem Müggelheimer Damm sollte den Linienbussen helfen, im morgendlichen Berufsverkehr durchzukommen, schließlich will man ja nicht auch noch die Menschen, die umweltfreundlich auf den Bus umsteigen, bestrafen – doch die Spur freizuhalten führt zum elenden Rückstau. Es staut sich jetzt so weit in Richtung Müggelheim, wie es vorher nur selten passierte - und das sogar am Wochenende!

Zeitplan für Änderungen an Ampeln fraglich

Ganz besonders absurd ist auch, dass Bezirk und Verkehrsverwaltung offenbar nicht in der Lage sind, die unnützen Ampelschaltungen an der Allende-Brücke zu verändern. Jetzt stehen die Autos nördlich und südlich der bröckelnden Brückenreste im Rückstau. Im Norden könnte man dabeim vermutlich mit der Abschaltung der Anlage auf einen Schlag fließenden Verkehr garantieren – eine Bedarfsampel für Fußgänger müsste es natürlich weiterhin geben. Aber Vorschläge aus der Bevölkerung helfen hier ohnehin nicht, denn, so versichert die Senatsverwaltung für Verkehr auf Anfrage: "Die Anpassung von Lichtsignalanlagen ist mit erheblichem Aufwand verbunden." Hier muss geprüft, in Auftrag gegeben, genehmigt und umprogrammiert werden. Es ist schwer, dafür Verständnis aufzubringen, dass für eine Veränderung an der Ampelschaltung nördlich der Brücke noch mindestens vier Wochen eingeplant werden sollen und für die "Anpassung der Leistungsfähigkeit" der Ampel südlich noch gar kein Zeitplan genannt werden kann. Noch schwieriger wird das mit dem Verständnis, wenn man bedenkt, dass die Verantwortung nun bei der Verkehrslenkung (VLB) liegt, einer Behörde, deren Auflösung wegen Inneffizienz und Schwerfälligkeit gerade erst beschlossen wurde.

Am ersten Tag nach der Sperrung, hatte ich mich fast über die himmlische Ruhe gefreut. Als Bewohnerin der Köpenicker "Insel" muss ich zwar täglich auf die andere Seite des Wassers – zur S-Bahn, zum Einkaufen, zur Kita unseres Kindes – aber ich bin nicht unbedingt auf das Auto angewiesen.

"So'n Scheiß"

Vier Wochen nachdem die Sperrung eingerichtet wurde, spürt aber nicht nur meine Familie die Folgen krass. Mein Lebensgefährte braucht für seine Arbeit den Wagen, oft braucht er auch den Anhänger. Um in den nächsten Stadtteil auf der anderen Spreeseite zu gelangen - in etwa 1,5 Kilometer Luftlinie wohlgemerkt - kann er mit dem Gespann die Umleitung über die Altstadt nicht nutzen und fährt stattdessen außen rum um den Müggelsee - eine 30 Kilometer lange Strecke. Noch ein Beispiel, wie die Brückensperrung in den Alltag eingreifen kann: Die Oma unterstützt uns manchmal, holt unser Kind aus der Kita auf der anderen Spreeseite. Sie kommt aus Richtung Norden. Da die Altstadt nur noch in die entgegengesetzte Richtung durchfahren werden darf, braucht sie eine Stunde mehr - das ist weder der Oma, noch dem Kind zuzumuten. Besonders flexibel können wir unser Arbeitsleben jetzt nicht mehr gestalten. "Heute sind wir lange Auto gefahren, oder?", fragt sie unser Kind, das mit einem offenbar neu Gelernten "So'n Scheiß" antwortet.

Also künftig lieber mit dem Rad - das können aber nicht alle so regeln. So begründet die Filiale der Dresdner Feinbäckerei in der Rudower Straße ihr Schließen unter anderem mit der Verkehrssituation wegen der gesperrten Allende-Brücke. Die geschätzten Schrippen können unmöglich mehr pünktlich aus dem Stammgeschäft angeliefert werden, klagt der Bäcker Rainer Schwadtke. Er äußert auch seinen Unmut über undurchdachte Abläufe bei der Planung von Berliner Baustellen. Noch so ein Beispiel: Der Abwasser-Unternehmer, der in unserer Nachbarschaft per Lkw die Klärgruben entleert, berichtet, er schaffe durch die langen Umwege, die er fahren muss, nicht mehr die für sein wirtschaftliches Überleben notwendigen sieben, sondern nur noch vier Touren - es ist eine Frage der Zeit, bis er die Umleitungen finanziell schmerzhaft spürt.



Die Lösung? Radfahren.

Mit der Sturheit von Bezirksbürgermeister Oliver Igel ("Mit einer Umleitung durch die Altstadt braucht uns der Senat nicht zu kommen") läuft es nicht, so stockt es nur. Die Ankündigung aus dem Hause von Verkehrssenatorin Günther, den Brückenneubau beschleunigen zu wollen, klingt hohl, einen 24-Stunden-Baubetrieb wird es in dem Wohnumfeld wohl kaum geben. Derweil suchen sich die Köpenicker Autofahrer ihre eigenen Wege. Fahren falsch herum in die Einbahnstraßen, durch gesperrte Straßen, über Busspuren und Tram-Schienen, drehen Extrarunden, fahren Wendeschleifen. Hoffen kann man natürlich, dass diejenigen, für die es machbar ist aufs Rad umsteigen und damit das Problem einfach selbst entschärfen - und die Stadt auch noch ein wenig gesünder für uns alle machen. Denn, so kommentierte ein Nutzer, die Meldung, dass Berliner deutschlandweit am längsten im Stau stehen: "Autofahrer stehen nicht im Stau, sie sind der Stau."