Krankenwohnung für Obdachlose in Berlin ist in Geldnöten

Seit vielen Jahren haben Sozialverbände und Politiker eine Krankenwohnung für Obdachlose in Berlin gefordert. Jetzt hat die Caritas mit Geld der rot-rot-grünen Koalition solch eine Wohnung eröffnet. Doch das Projekt steht auf der Kippe.

Wenn Obdachlose zu krank sind, um auf der Straße leben zu können, aber nicht krank genug fürs Krankenhaus, können sie in eine Krankenwohnung der Caritas ziehen. Der Wohlfahrtsverband betreibt seit neuestem solch eine Wohnung mit 15 Plätzen auf dem Lageso-Gelände in Moabit.

Die Wohnung befindet sich in der ehemaligen Median-Klinik auf dem Lageso-Gelände. Sie hat, wie in einer Krankenstation üblich, mehrere Zimmer. Zum Teil mit Bad, Aufenthaltsraum, Büro, allem was man braucht.

Dass Obdachlose sich vor Unterkühlung nicht mehr bewegen können, komme häufiger vor, sagt die Leiterin, Marlene Köster. "Es ist niemand hier, der mal für eine Woche 'ne Grippe auskuriert. Sondern es ist schon eher die Lungenentzündung. Was den Großteil der medizinischen Versorgung angeht, sind es tatsächlich Wunden aufgrund von Verletzungen", sagt sie.

Oft sind es Verletzungen, die seit Monaten nicht zuheilen. Erst in der Krankenwohnung gelingt das. Denn die meisten Patienten bleiben hier vier Wochen. Und einige gehen danach nicht mehr auf die Straße, sondern in eine betreute Wohngemeinschaft - ein Erfolg.

Muss die Caritas das Projekt dennoch aufgeben?