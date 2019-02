Die beiden Angeklagten im Ku'damm-Raser-Prozess bleiben in Haft. Das hat am Dienstag das Landgericht Berlin entschieden. Ein Verteidiger hatte die Aufhebung des Haftbefehls für seinen Mandanten beantragt. Laut dem Urteil der Schwurgerichtskammer besteht weiter der dringende Tatverdacht eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes, also Mord oder Totschlag.

Der Verteidiger des zweiten Angeklagten kündigte am Dienstag an, dass sich sein Mandant am nächsten Prozesstag zur Sache äußern werde. Bislang schweigen die beiden Angeklagten.



Sie sollen sich in der Nacht zum 1. Februar 2016 ein Rennen auf dem Ku'damm und der Tauentzienstraße geliefert haben. Bei der Raserei mit bis zu 170 Kilometern in der Stunde hätten sie tödliche Folgen billigend in Kauf genommen. An der Kreuzung Nürnberger Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Jeep. Dessen Fahrer starb in seinem Wagen.