Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Berlin stellt am Donnerstag an der Karl-Marx Allee in Berlin-Mitte das erste Geisterrad des Jahres auf. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer hatte am Mittwochvormittag eine Fahrradfahrerin beim Abbiegen auf die Karl-Marx-Allee mit seinem Lastwagen erfasst. Die 37-Jährige starb noch am Unfallort.