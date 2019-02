Zwei Tage nach einer tödlichen Messerattacke in Berlin-Neukölln haben sich zwei Verdächtige gestellt. Wie die Generalstaatsanwaltschaft via Twitter mitteilte, sind am Samstag gegen beide Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen Mordes ergangen. Die zwei Verdächtigen hätten sich bereits am Freitag bei der Mordkommission gemeldet.

Polizisten hatten das 40-jährige Opfer am Mittwochabend in der Nähe des S-Bahnhofs Neukölln mit schweren Stichverletzungen entdeckt. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos.