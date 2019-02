Bild: dpa/Jörg Carstensen

Frau in Berlin-Pankow getötet - Tod am Bahndamm: 39-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

11.02.19 | 09:03 Uhr

Die 30-jährige Melanie R. wurde Ende Mai in Berlin-Pankow an einem Bahndamm getötet. Nach einer Großfahndung wurde ein Tatverdächtiger in Spanien gefasst. Am Montag beginnt vor dem Berliner Landgericht der Prozess.

Weil er eine Frau nach einer versuchten Vergewaltigung getötet haben soll, muss sich ein 39-Jähriger von Montag an vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Mann soll die 30-jährige Melanie R. im Mai 2018 in einem Park in Pankow angegriffen haben.

Die Frau wehrte sich heftig

Die Social-Media-Beraterin war nach bisherigen Ermittlungen in den Park an dem Bahndamm gegangen, um dort eine Pause zu machen. Der Anklage zufolge versuchte der Täter, die Frau zunächst zu vergewaltigen. Sie aber habe sich heftig gewehrt und dem Angreifer die Unterarme zerkratzt. Wegen ihrer Gegenwehr habe der Mann die Vergewaltigung nicht vollziehen können und die Frau umgebracht - offenbar aus Angst entdeckt zu werden. Die Frau war zunächst als vermisst gemeldet worden. Zwei Tage nach der Tat entdeckte ein Spaziergänger dann die Leiche im Park.

Opfer wohl zufällig ausgewählt

DNA-Spuren unter den Fingernägeln des Opfers führten die Ermittler zu dem Tatverdächtigen, der sich inzwischen in Spanien aufhielt. Ihm soll auch die Mütze gehören, die die Ermittler am Tatort fanden. Der Mann war in Spanien wegen verschiedener Raub- und Diebstahlsdelikten bereits polizeibekannt. Sechs Wochen nach der Tat wurde der Verdächtige verhaftet und nach Deutschland gebracht. Seit August 2018 sitzt er in Berlin-Moabit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass er sein Opfer wohl zufällig ausgewählt hat. Zwei Familienangehörige des Opfers sind in dem Prozess Nebenkläger. Das Berliner Landgericht wird das Urteil voraussichtlich Anfang März verkünden.

Sendung: Täter|Opfer|Polizei, 10.02.2019, 19:00 Uhr