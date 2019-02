Im Fall des getöteten 19-Jährigen im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist der Täter bisher nicht gefasst und der Hintergrund weiter unklar. Bei der ermittelnden Mordkommission hat sich die Zahl der eingegangenen Hinweise inzwischen aber auf 26 erhöht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage sagte. Zur Qualität der Hinweise äußert sich die Behörde nicht.

19-Jähriger stirbt nach Stichverletzung in Prenzlauer Berg

Wie die Sprecherin weiter sagte, soll der Täter laut Zeugenaussagen auch homophobe Beleidigungen geäußert haben. Allerdings sei unklar, ob diese einen Bezug zum Opfer hatten. Der 19-jährige Fußballfan vom 1. FC Union Berlin hatte am Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz an der Stahlheimer Straße Ecke Wichertstraße mindestens eine Stichverletzung erlitten. Er starb später trotz einer Not-OP.



Nach Medienberichten sagten Zeugen der Tat auch, dass der Täter den 19-Jährigen angepöbelt habe, weil dieser Fan von Union Berlin war. Die Polizei sah bisher aber keine Hinweise dafür - der junge Mann habe keine offen sichtbare Fan-Bekleidung getragen, lediglich einen Rucksack mit Vereinsemblem. Der Verein bekundete seine Trauer und sagte Veranstaltungen wie Fantreffs in dieser Woche ab.