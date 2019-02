Bei einer Messerstecherei in Berlin-Neukölln sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden.



Nach Informationen der Polizei vom Freitag soll eine Gruppe von Männern in einen Imbiss eingedrungen sein und die beiden späteren Opfer, einen 23-jährigen und einen noch unbekannten Mann, auf die Straße gezerrt haben. Vor dem Lokal an der Sonnenallee – Ecke Reuterstraße kam es dann gegen 17.40 Uhr zu einem Streit und zu Handgreiflichkeiten.