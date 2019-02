Nach dem Tod einer elfjährigen Berliner Grundschülerin hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) eine umfassende Aufklärung des Falls angekündigt. "Ich bin sehr betroffen vom Tod der Schülerin", sagte Müller dem Tagesspiegel am Samstag . Ein elfjähriges Mädchen soll an ihrer Grundschule in Berlin so massiv gemobbt worden sein, dass sie sich das Leben genommen hat, berichtet der Tagesspiegel . Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bisher nicht. Die Schulverwaltung werde das genau prüfen, erklärte Müller. Die Berliner Polizei leitete ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren ein.

Dem Tagesspiegel hatte ein Vater gesagt, dass die Eltern des Mädchens kurz vor ihrem Tod noch auf verbale und körperliche Attacken hingewiesen hätten. Konsequenzen habe es aber nicht gegeben.

Die Schulleiterin sagte dem rbb am Samstag, dass es im letzten Schuljahr in der Klasse des Mädchens Vorfälle gegeben habe. Es seien Eltern auf sie zugekommen und man habe sich dann mit Schulsozialarbeitern und der Klassenlehrerin zusammengesetzt. "Wir haben dann mit den Mädchen darüber gesprochen und Zielvereinbarungen getroffen", so die Schulleiterin.

Am Ende des Jahres hätte ein Teil der Mädchen die Schule verlassen. Seit dem laufenden Schuljahr sei Ruhe eingekehrt. "Es gibt natürlich Gekabbel, aber nicht Mobbing, wo über längere Zeit ein Kind wirklich unter Druck gesetzt und malträtiert wird". Es habe aber in diesem Schuljahr keinen Anlass gegeben, in der Klasse handeln zu müssen. Auch am Tag des Vorfalls sei mit Schülern und Kollegen gesprochen worden. Es sei aber nichts Auffälliges passiert.