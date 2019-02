Großfleischerei in Perleberg nach Chemieunfall evakuiert

Ammoniak wirkt in hohen Konzentrationen ätzend auf Augen oder Lunge. Weil das Gas derzeit aus einer defekten Kühlanlage einer Fleischerei in Perleberg strömt, ist die Feuerwehr im Großeinsatz. Anwohner dreier Stadtteile sollen die Fenster geschlossen halten.

Weil giftiges Gas aus einer Fleischerei in Perleberg (Prignitz) ausgetreten ist, bittet die Feuerwehr Anwohner um Vorsichtsmaßnahmen. "Im Bereich Quitzow kam es zu einem Unfall mit umweltgefährdenden Stoffen", hieß es am Freitagnachmittag in einer Warnmeldung der Stadt Perleberg. "Es kommt zu einem Stoffaustritt." Anwohner der umliegenden Stadteile Quitzow, Premslin und Schönfeld sollten vorsichtshalber Fenster und Türen geschlossen halten.