Gesperrte Allende-Brücke - Umleitungen plagen Köpenicker Pflegedienste

26.02.19 | 08:00 Uhr

Gestresste Mitarbeiter und Pflegebedürftige, die sich auf wechselndes Personal und unterschiedliche Zeiten einstellen müssen: In Köpenick wirken sich die langen Umleitungen aufgrund der Sperrung der Allende-Brücke auf die Pflegedienste aus. Von Bettina Rehmann

Der Stromausfall in Berlin-Köpenick in der vergangenen Woche hat ein Schlaglicht auf die Salvador-Allende-Brücke geworfen. Ein Raunen ging durch die betroffenen Viertel, Wut auf die Bauarbeiten: Erst machen sie uns die Brücke kaputt, dann kappen sie uns vom Strom ab, so die Meinung der Anwohner. Hätte die Brücke nicht schon vor der Strom-Havarie wegen Rissen im Beton für den Autoverkehr gesperrt werden müssen, spätestens während der aufwändigen Reparaturarbeiten wäre es soweit gewesen. Für die Kabelreparatur musste die Brücke schon jetzt teilweise aufgerissen werden. Die Folgen der Sperrung und insbesondere die deutlich längeren Fahrtzeiten wegen Staus und langen Umwege durch Umleitungen machen sich bei den Menschen und Gewerbetreibenden stark bemerkbar. Und wie es auch beim Stromausfall ältere und pflegebedürftige Menschen hart getroffen hat - beispielsweise in den oberen Stockwerken der Wohnhäuser im Allende-Viertel, sind es die auf Hilfe Angewiesenen, die sich seit der Sperrung besonders umstellen müssen. Mehrere Pflegedienste auf beiden Seiten des Wassers berichten rbb|24, die Lage sei zum Teil katastrophal.

Pflegebedürftige können nicht mehr auf Bezugsperson zählen

Durch erheblich längere Fahrzeiten könnten deutlich weniger Betreuungs- oder Pflegekunden bedient werden, heißt es. Sven Kerger, stellvertretender Pflegedienstleiter beim Pflegedienst "Rehbein" - ansässig in Köpenick - sagt, dass die Situation, die ohnehin schon durch Mangel an Personal im Pflegebereich gekennzeichnet sei, sich verschärft habe. Die schwierige Verkehrssituation in Köpenick wirke sich direkt auf die Pflegedienste aus. Bisher habe sein Pflegedienst die Situation so gelöst, dass beispielsweise Touren anders geplant wurden. Es sei derzeit nicht so einfach möglich, auf alle Wünsche von Pflegebedürftigen einzugehen, wie etwa feste Zeiten. Zudem hätten Mitarbeiter Kunden untereinander getauscht. Wer vorher auf beiden Seiten des Wassers Kunden bedient hat, konzentriert sich nun auf eine Seite. Das bedeutet im Gegenzug, dass einige Pflegebedürftige nun nicht mehr von ihrer gewohnten Bezugsperson betreut werden. Auch Steffi Reimann, Inhaberin des Pflegedienstes "Kein Handicap" aus Friedrichshagen hat das Problem: "Wir können keine Bezugspflege - das heißt, dass jeden Tag der gleiche kommt -mehr anbieten, weil wir wirklich alle zwei, drei Tage den Mitarbeiter aus der Tour nehmen müssen, damit der Stressfaktor wieder kleiner wird."

"40 Minuten im Auto sitzen ist unwirtschaftlich"

Doch es sei nicht nur der Stress für die Mitarbeiter, erklärt sie, sondern es kommt zu wirtschaftlichen Einbußen. "Wenn die Mitarbeiter 40 Minuten im Auto sitzen, ist das unwirtschaftlich. Und es führt auch bei den Kunden, die auf uns warten, zu großer Unzufriedenheit", so Reimann. Ein besonders gravierender Fall ist eine Kundin in Müggelheim, die ihr Pflegedienst erst wenige Tage vor der plötzlichen Brückensperrung angenommen hatte. "Sie braucht morgens Körperpflege, ihr Frühstück, ein bisschen Anleitung für den Tag, sie muss angezogen werden", beschreibt Reimann – aber derzeit komme die erste Pflegekraft erst gegen 10 Uhr oder 11 Uhr dort an. "Wer möchte dann erst den Tag starten? Alternativ könnte man ihr kündigen, aber in Müggelheim ist es schwierig einen Pflegedienst zu finden."

Steffi Reimann von "Kein Handicap"

3,40 Euro pro Anfahrt

Die Müggelheimer Kunden und Kunden im Köpenicker Allende-Viertel würden meist mit dem Auto besucht, so Reimann – in Friedrichshagen selbst, wo die Büros des Pflegedienstes sind, werden die meisten Touren mit dem Rad gefahren. Das war schon vor der Sperrung so, Reimanns Pflegedienst hat mehr Räder als Autos angeschafft. Aber manchmal geht es nicht ohne Auto. Da pflichtet ihr auch Herr Kerger von "Rehbein" von der anderen Wasserseite zu: Man sei generell flexibel aber manche Tour umfasse eine Strecke von 50 bis 60 Kilometern und damit ein Pflegedienst wirtschaftlich arbeiten könne, müsse das optimiert durchgeplant sein. Eine Pflegerin, die für "Rehbein" unterwegs ist, beschreibt, dass sie aufgrund der Stausituation am Morgen zwischen Bahnhof und Altstadt manchmal bis zu einer halben Stunde für eine Tour benötigt. Zu viel Zeit für eine Fahrt, die von den Pflegekassen nur pauschal abgerechnet werden, erklärt Reimann. Eine Anfahrt werde mit 3,40 Euro vergütet, das bedeute, man müsse "systematisch planen und der eine Kunde subventioniert den anderen mit. Aber der Mitarbeiter sitzt jetzt so lange im Auto, dass Personalkosten dazukommen." Das gehe vielen Pflegediensten rund um die Insel so und bedeute schlicht: "Wir brauchen mehr Leute".

Altstadt freigeben, Busspur für Pflegedienste

An der Sperrung der Brücke könne man nichts mehr ändern, aber die sei auch nur begrenzt das Problem, so Kerger, "aber die Umleitungen und Ampelschaltungen". Lösungen hätte er eine Reihe parat: Man könnte die Altstadt freigeben und dort die Sackgassenregelung am Markt aufheben, damit man von dort wieder auf den Müggelheimer Damm komme, die Ampeln auf Blinklicht umzuschalten, den grünen Pfeil an der Lindenstraße wieder sichtbar machen. Seine Kollegin Reimann glaubt auch, dass bei den Umleitungen nachgebessert werden müsste: "Es gibt ja nur zwei Wege um den Müggelsee, das wäre einmal Erkner, aber das ist weiter und auch Erkner ist dicht, das haben wir auch schon probiert. Und ansonsten bleibt uns wie allen anderen der Weg über Oberspree. Und dadurch, dass da alles einspurig ist, fädelt sich alles durchs Nadelöhr." Aus ihrer Sicht könnte der Weg am Rathaus vorbei eine gute Idee sein, "oder dass man vielleicht die Busspur auch für Pflegedienste aufmacht, dass es da vielleicht eine Sonderregelung geben könnte – ansonsten ist da die Politik gefragt."