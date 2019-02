Polizeiauto in Berlin mit Stein beworfen

Vorfall in Neukölln

Offenbar mit einem Stein haben Unbekannte in Berlin-Neukölln einen Streifenwagen beworfen.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hörten Beamte, die am Vormittag auf dem Fahrstreifen der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz unterwegs waren, einen Aufprall. Danach hätten sie gesehen, dass das Fahrzeugdach oberhalb der Frontscheibe beschädigt war. Nach bisherigen Ermittlungen traf ein Pflasterstein den Einsatzwagen.

Verletzt wurde niemand. Es laufen dennoch Ermittlungen, wer den Stein geworfen hat. Der Vorwurf lautet gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.